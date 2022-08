Por Facundo Carlomagno



Caballo que alcanza ganar quiere diría la frase usada en el mundo del turf, pero tranquilamente podría aplicar en esta Primera Nacional para Quilmes que consiguió un triunfo importantísimo, de cara a la clasificación al reducido, derrotando al Deportivo Morón por 2 a 1.



Fue un partido duro, pero que se debía ganar y así lo entendió el equipo que salió a jugar con los dientes apretados, tratando de meter en su propio arco a un rival que no perdía hacía 11 fechas. Coyette dispuso de una formación con mucha llegada, apostando a la verticalidad y eso quedó expuesto en el campo de juego.



El Cervecero contó con varias situaciones de riesgo en la primera etapa, pero aportó la claridad necesaria en los pies de Colman para asistir a Batista que fue víctima de infracción y el árbitro sancionó penal. El propio Colman se hizo cargo y puso el 1-0 con un remate seco al palo izquierdo de Rojas.



Pero la ventaja le duró poco al QAC, porque cinco minutos después Kevin López perdió una pelota en salida, el futbolista del Gallito se metió en el área y Moreira provocó la falta que también fue sancionada por la pena máxima. González cambió el remate por gol y la historia quedó como al comienzo.



Sin embargo el empate no desmotivó a Quilmes, que siguió buscando aunque no encontró desnivelar en esa primera etapa pese a contar con algunos cabezazos claros de Batista y un disparo de Gonzáles que sacó el uno visitante.



En el complemento pasó poco en el primer cuarto de hora y por eso el entrenador local echó mano al equipo y mandó a la cancha a Pavone. El Tanque le aportó la jerarquía necesaria para que Quilmes cuente con una chance clara que no desaprovechó. A los 23 el delantero realizó una genialidad para asistir a un Ruiz Díaz que definió suave para el 2 a 1 ante la salida del arquero rival.



Morón salió a vender cara la derrota y pobló el ataque con delanteros y volantes ofensivos. Provocó una lluvia de centros para cascotear el racho defendido por Glellel y solo contó con una riesgosa sobre el final, que Tévez salvó con lo justo.



En definitiva fue victoria de Quilmes, tan necesaria como ansiada para seguir con la ilusión latente de lograr la clasificación al reducido en una magra campaña, pero que por historia y jerarquía merece estar en la posición para pelear por un ascenso. El tiempo dirá.





Formaciones:



Quilmes: Esteban Glellel; Matías Ruiz Díaz, Rodrigo Moreira, Fernando Evangelista, Ivan Erquiaga; Santiago López García, Kevin López, Axel Batista; Camilo Machado, Federico González, Ivan Colman.



Deportivo Morón: Juan Martín Rojas; Damián Adín, Lucas Abascia, Cristian Paz, Lucas Angelini; Santiago Úbeda, Alan Schönfeld, Gastón González, Gonzalo Salega; Leonardo Ramos, Mateo Levato.



Árbitro: Lucas Comesaña

Goles: Colman, Ruiz Díaz (Q); González (M)

Estadio: Centenario