Por Facundo Carlomagno:



Dos caras de una misma moneda. Quilmes igualó 1 a 1 frente al Deportivo Riestra en el Bajo Flores en un partido en el que fue de mayor a menor, donde se mostró superior en la etapa inicial y volvió al mismo rendimiento de los últimos partidos en el complemento.



Parecía ser diferente la actitud y las ideas, porque el Cervecero lució fresco durante los primeros 45 minutos, tuvo mayor circulación de juego con Batista, Moreno y Bonetto, quienes fueron los encargados de desnivelar para sistir a Fede González y Pavone, aunque ambos andan con la pólvora mojada.

Tras algunas chances de riesgo, en las cuales la imprecisión no permitió que el QAC se fuera en ventaja, llegó una jugada aislada por el sector izquierdo. la combinación entre algunas piernas de medias negras, derivó en Emanuel Moreno. El zurdo quiso enviar un centro pasado y su parábola terminó inflando la red en el segundo palo para poner el 1-0.Muchos dicen que esos goles duelen, porque son un golpe psicológico. Eso podríamos afirmarlo en cualquier libro de fútbol donde no figure Quilmes, porque en el mundo QAC siempre es diferente al resto.Algo pareció haber sucedido en el entretiempo, porque la actuación de Broggi fue con más sensibilidad en favor de Riestra y, además, el conjunto local se fue a vender cara la derrota en la segunda mitad.La resistencia del Cervecero duró muy poco, en dos minutos de juego, el árbitro inventó una falta en el sector derecho, el centro vino hacia el punto penal y tras una serie de rebotes apareció Lázaro Romero para poner el 1-1.Desde la igualdad, Quilmes no supo que hacer, no atacó más y resignó sus chances de ganar el partido. En contrapartida, los dirigidos por Fabbiani (o Stinfale) se plantaron en ataque, enviaron enésima cantidad de centros y Quilmes lo sufrió pero logró un punto gracias a dos intervenciones importantes de Esteban Glellel.La guerra (como lo calificó Coyette) terminó en tablas. Un resultado justo si pensamos en que cada equipo intentó en un tiempo y en el otro. Para el Cervecero quedará la deuda de volver al triunfo, una materia pendiente y ahora pensando que se viene el puntero del torneo, rival al que pensabas alcanzar en algún momento, pero ojalá sea el oponente frente al que de una vez por todas el equipo se despierte. A esta altura, parece insospechado.Formaciones:Dep. Riestra: Matías Vega; Paolo Impini, Yeison Mena Murillo, Nicolás Caro Torres, Lucas Chaparro; Jonatan Goya, Fermín Antonini, Rodrigo Insúa, Alberto Martínez; Gustavo Fernández, Lázaro Romero.Quilmes: Esteban Glellel; Rafaél Barrios, Rodrigo Moreira, Matías Cortave, Emanuel Moreno; Julián Bonetto, Kevin López, Hernán Lamberti, Áxel Batista; Federico González, Mariano Pavone.Árbitro: Jorge BroggiGoles: Romero (R); Moreno (Q)Estadio: Guillermo Laza