Por Facundo Carlomagno



Una lavada de cara para despertar parecía faltarle a Quilmes, un plantel con jerarquía y buen pie, pero que nunca consiguió conformar un equipo durante la primera etapa del torneo. Esa cuestión quedó reflejada por los puntos cosechados.



Sin embargo, la llegada de Walter Coyette pareciera haberle dado una cuota de frescura a estos futbolistas que esta tarde derrotaron 2 a 0 a un buen rival como lo es Chaco For Ever.



Si algo necesitaba Quilmes para borrar los fantasmas y comenzar a sumar en confianza era un gol tempranero que encamine el juego en su favor. Ese deseo llegó rápido, a los cuatro minutos de juego cuando Federico González recibió en la medialuna un pase de Kevin López, vio pasando a Julian Bonetto y lo asistió para que el número 10 defina cruzado y a media altura para abrir el marcador.



Hasta los 30 de esa etapa inicial el QAC prácticamente no sufrió y contó con la posesión de pelota. Movió a sus futbolistas de izquierda a derecha con un gran Kevin López, un mejor Hernán Lamberti y un iluminado Fede González. Tan solo sufrió en una situación en la que quedó mal parado donde apareció Galli, pero el centro fue despejado por Evangelista con lo justo.



En los últimos 15 apretó un poco la visita y metió al local en su propio campo, aunque sin ideas para inquietar a un Glellel que se mostró en buena forma para aportar seguridad en el fondo.



El complemento reflejó más de eso que Quilmes mostró en el inicio del partido, fue movedizo, con buen juego y nunca dejó crecer a Chaco. A los cinco minutos volvió a llegar Bonetto con un disparo cruzado que se fue muy cerca del poste derecho.



Luego fue el turno de Kevin López en dos oportunidades. En la primera recibió dentro del área y Canuto le ahogó el grito de gol. En la segunda la pelota le picó antes de definir y su disparo se fue por encima del horizontal.



Quilmes iba e iba porque ahogaba con la presión al conjunto visitante. Pasado el primer cuarto de hora de ese segundo tiempo apareció González para darle el pase a Pavone, el tanque quiso definir por encima pero el uno atoró y se quedó con la pelota.



La frase dice que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y así fue a los 18. Federico González, de gran partido, gambeteó a dos rivales, se metió en el área chica y remató para que Canuto se luzca una vez más, pero en el rebote apareció nuevamente Julián Bonetto para empujarla de cabeza y poner el 2-0.

.

Desde allí al final del encuentro fue casi todo del equipo de Coyette, que encontró los huecos que dejaba el rival y tuvo múltiples chances para ampliar la ventaja. Sin embargo se encontró con un arquero que evitó una derrota más abultada para los chaqueños.En definitiva, Quilmes no fue la octava maravilla, pero volvió a tener actitud, tuvo fútbol y fue prolijo. El equipo levantó cabeza y apaciguó el juego de un rival complicadísimo. Hoy los tres puntos quedaron con justicia en el Centenario y lo difícil no será repetirlo, si no sostener este ritmo en este tramo final del certamen.Formaciones:Quilmes: Esteban Glellel; Martín Ortega, Rafael Barrios, Matías Cortave, Fernando Evangelista, Emanuel Moreno; Kevin López, Hernán Lamberti; Julián Bonetto, Mariano Pavone, Federico González.Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marin, Cristian Allende; Enzo Gaggi, Gonzalo Alarcón Alvaro Cuello, Gonzalo Lucero; Martín Garnerone, Matías Romero.Árbitro: Sebastián ZuninoGoles: Bonetto x2 (Q)Estadio: Centenario