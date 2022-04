Por Facundo Carlomagno:



Ni con rivales inferiores, ni con aquellos que son superiores. Quilmes parece estar inmerso en su propio lío mental y no consigue salir. Los partidos en los que consigue ponerse en ventaja no puede sostenerlos y aquellos en los que está en desventaja o los pierde o solo llega al empate.



Lo cierto es que la igualdad de esta noche ante Brown de Adrogué sumó el séptimo partido sin sumar de a tres y la ilusión de estar en el grupo de aquellos que pretenden pelear por un ascenso, parece apagarse de a poco.



La imagen mostrada ante Defensores de Belgrano dejó mucha preocupación en el mundo Quilmes, que obligó a Leandro Benítez a meter mano en el once inicial con cuatro modificaciones y cambio de esquema. Pero de poco sirvió y porque el equipo tan solo fue una versión levemente mejorada de aquella que jugó hace siete días en el Bajo Núñez.





El primer tiempo tuvo al cervecero entusiasmado desde la presión. Motivado y obligado, acorraló al tricolor en búsqueda de una rápida apertura del marcador. Intentando por los extremos con López García y con Moreno o con Blanco y Pavone por el centro. Pero a todas esas intenciones le faltó la puntada final ya que la última línea de la visita siempre estuvo atenta.



.

El QAC tuvo la pelota, pero no supo cómo lastimar al rival, algo que suele ocurrir en estos últimos tiempos. De esa manera se desvaneció el acto inicial que obligó a repensar qué hacer para cambiar el rumbo en el complemento.Las chances ya dependían de lo que los futbolistas del cervecero pudieran hacer en esa última mitad. Tal como ocurrió en el inicio, Quilmes volvió a ganar la posesión y generó más peligro que Brown buscando quebrar la resistencia de un Ramírez que hasta ahí se había mostrado firme y seguro.Santiago López García fue el eje del ataque y contó con una inmejorable situación en el área chica, pero el uno volvió a ganar la pulseada. Sin embargo, apareció Tomás Blanco para ensayar una media chilena y clavarla en el ángulo.

.

El gol se gritó como siempre y más que siempre, porque significaba un desahogo y un envión para encaminar la situación. Desde allí Quilmes tuvo algunas más claras, pero nuevamente pecó ante la falta de definición y volvió a pagarlo muy caro.Tan solo 10 minutos después de la apertura del marcador, el marcador central de Brown, Kippes, se animó a atravesar la línea divisoria, llegó a tres cuartos, remató fuertemente y exigió a Budiño, que la despejó por línea de fondo. Vaya la mala fortuna que atraviesa este QAC, que en el tiro de esquina, la visita ganó en las alturas, Budiño voló una vez más para salvar su arco, pero el rebote le quedó a Sánchez y 1-1.Otra vez volvió a bajar el reclamo del hincha en pos de envalentonar al equipo para tener chances de retomar la ventaja. A pesar de algunos revolcones de Ramírez, la suerte fue esquiva y el pitazo de Paletta, de pésimo arbitraje, sentenció otra igualdad.Otro encuentro sin victorias, la misma senda… esa que sigue alejando las posibilidades y le da a quienes enfrentan a este equipo la posibilidad de quedarse con puntos importantes. La desesperación crece, las expectativas bajan y la carencia de ideas sigue latente en cada presentación.Formaciones:Quilmes: Matías Budiño; Martín Ortega, Rafaél Barrios, Pier Barrios, Fernando Evangelista, Agustín Bindella; Santiago López García, Kevin López, Emanuel Moreno; Mariano Pavone, Tomás Blanco.Brown (A): Horacio Ramírez; Leonardo Zaragoza, Ariel Kippes, Emiliano Mayola, Luciano Balbi; Matías Sproat, Matías Sánchez, Julián Giménez, Matías Noble; Mateo Acosta, Elías Contreras.Árbitro: Héctor PalettaGoles: Blanco (Q); Sánchez (B)Estadio: Centenario