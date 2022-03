Por Facundo Carlomagno:



Cocodrilo que duerme es cartera y Quilmes se durmió y perdió dos puntos importantes ante un Sacachispas que poco hizo para llevarse algo del Centenario, pero lo consiguió por errores ajenos y un gran acierto sobre el cierre.



El favoritismo del cervecero en este partido era más que en cualquier otro y eso lo demostró con dominio de pelota, de situaciones, de posición en el terreno rival… pero sin contundencia, sin definición, malogrando una y otra vez las chances de riesgo.

Aquella efectividad de Pavone en Santiago del Estero, no fue tal en la tarde de sábado en el Centenario, Fede González tampoco estuvo fino, contó con un mano a mano que no pudo resolver. Tampoco estuvo Colman en su mejor tarde, porque sus remates no contaron con la precisión necesaria.Quilmes fue en el primer tiempo el equipo del que se esperó una diferencia, del que se aguardó por un mayor empuje y eso estuvo, aunque faltó lo más importante, los goles.La charla de Leo Lemos en el entretiempo, hizo que Sacachispas se plante un poco más adelante en el campo, ya la cosa no era tan a pedir del local, la cuestión fue un poco más de ida y vuelta. El equipo de Benítez perdió intensidad.

Sin embargo, con el correr de los minutos el campo de juego se fue volcando en favor de QAC, porque sintió esa obligación ante los murmullos. El 1-0 llegó a los 20 de la segunda parte, cuando Moreno envió un centro preciso desde la izquierda para que Barrios fusile al arquero rival y convierta.Lo que tanto costó hizo que el cervecero se relaje, regale la pelota, los espacios y comience a cometer errores. Quilmes dejó venir a su rival, no supo como contener al lila y lo que se veía venir, se concretó en el último minuto del tiempo reglamentario. Drocco se equivocó en un pase, la visita la robó y Alan Sombra sacó un derechazo imposible para Perafán y el 1-1 final.El primer partido en la historia para estos dos equipos terminó en paridad, hoy el cervecero dejó escapar dos puntos que seguramente serán importantes en la cuenta final y que duelen, más aún, por la calidad de oponente que tuviste del otro lado.Formaciones:Quilmes: Martín Perafán; Martín Ortega, Pier Barrios, Fernando Evangelista, Iván Erquiaga; David Drocco; Santiago López García, Iván Colman, Emanuel Moreno; Federico González, Mariano Pavone.Sacachispas: Cesar Atamañuk; Adrian Martinez, Gonzalo Errecalde, Rodrigo Ivan Diaz, Peter Martinez Grance; Gastón Pinedo, Federico Marin, Diego Molina Fariña, Sebastián Carruega, Diego Castañeda; Erik Bodencer.Árbitro: Julio BarrazaGoles: Barrios (Q); Sombra (S)Estadio: Centenario