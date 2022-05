Por Facundo Carlomagno:



Hizo pata ancha, Quilmes se hizo fuerte en la perla del oeste santafesino y se trajo al sur del gran Buenos Aires tres puntos importantes para seguir sumando y para meterse en puestos de reducido.



Fue 2 a 1 ante Atlético Rafaela en un partido que dominó desde el inicio pero que comenzó a justificar el resultado en el complemento, pese a sufrir en los últimos minutos producto del empuje del conjunto local.



El primer tiempo Quilmes se puso la pilcha de protagonista, tuvo las acciones necesarias para ponerse en ventaja, pese a no conseguirlo en ese acto inicial. A los seis minutos lo tuvo Julián Bonetto, que jugó un partido para ganarse definitivamente la titularidad, pero el arquero Julio Salvá le ahogó el grito de gol.



El Cervecero fue más, controló la pelota y a partir de allí empezó a generar desesperación en un limitado Rafaela. Otra vez Bonetto generó una gran jugada, se la sirvió a González, que desperdició la instancia definiendo alto.



Recién a los 39 tuvo la más clara La Crema, todo ese tiempo tuvo para hilvanar una jugada que culminó con un remate bombeado que hizo lucir a Matías Budiño para sacarla por encima del travesaño.



A los 43 una vez más lo tuvo el QAC, esta vez con un tiro libre de Bonetto que pasó rozando el poste izquierdo de un Salvá que parecía controlar el disparo.



El entretiempo le permitió al local tomar un respiro, barajar y dar de nuevo ante una lluvia de insultos del poco público que se acercó al estadio Nuevo Monumental. La charla del entrenador le dio impulso para comenzar a empujar durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Allí tuvo la oportunidad de abrir el marcador Bieler con un disparo cruzado que tapó Budiño y en el rebote Portillo intentó definir, pero apareció nuevamente el uno.



Ese envión se fue diluyendo cuando los dirigidos por el Chino Benítez comenzaron a mover la pelota, a encontrar los espacios y a generar peligro. El medio de La Crema dejó muy solo a Kevin López, que a los 17 minutos tomó la pelota, amagó con un remate y asistió a Bonetto, que disparó bajo y cruzado, la pelota dio en el poste derecho y se metió para el 1-0.



El cimbronazo se sintió fuerte en el oeste santafesino, porque todo ese primer cuarto de hora de Rafaela se desmoronó con ese gol. Pero peor fue la cuestión cinco minutos después ante un jugadón sublime de Kevin López. El volante Cervecero arrancó detrás de la divisoria esquivando a un rival, corrió hasta tres cuartos, enganchó haciendo pasar de largo a dos marcadores y remató de derecha para vencer nuevamente a Salvá y gritar el 2-0 en una definición magistral.

Todo fue festejo, algarabía tras esa aparición de una de las promesas del QAC que poco a poco se va haciendo realidad. A partir de esa ventaja Quilmes siguió apostando al ataque y tuvo dos oportunidades más, una en los pies de Colman (jugada de Kevin López) que tapó el uno local y otra con Molina, que no pudo empujarla entrando al área.



Pero dicen que si no se sufre no vale para los hinchas del QAC… y algo tenía que pasar sobre el cierre. A los 40, un pase filtrado hizo confiar a Cortave, pensando que Budiño la tenía controlada y no vio que Portillo quedaba mano a mano. El central lo derribó dentro del área y Bieler descontó desde los doce pasos.



Los últimos diez minutos fueron con el QAC replegado en los últimos metros, pese a haber controlado el juego durante casi todo el partido. Budiño sacó las suyas, la defensa contribuyó en otras y el triunfo se consumó pasados los 50 minutos.



Fue una gran presentación de Quilmes, que consiguió sumar de a tres en una cancha que habitualmente fue esquiva, pero que hoy aprovechó el momento de un alicaído rival e impuso su juego para comenzar a pensar que todavía se puede, que todavía hay un largo camino por delante.





Formaciones:



Atlético Rafaela: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonathan Fleita, Guido Milán, Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Franco Bellocq, Diego Cardozo; Gonzalo Lencina, Claudio Bieler.



Quilmes: Matías Budiño; Rafaél Barrios, Matías Cortave, FedericoTévez; Martín Ortega, Richard Núñez, Kevin López, Iván Erquiaga; Julián Bonetto, Mauro Molina, Federico González.



Árbitro: Jorge Broggi

Goles: Bieler (AR); Bonetto y López (Q)

Estadio: Nuevo Monumental