Por Facundo Carlomagno:



Pucha que si no se sufre no es Quilmes, cuantas veces habremos escuchado esa frase y hoy se dio una vez más. Pero hoy el Cervecero durante 85 minutos hizo los méritos para golear a una espantosa versión de Rosario Central.



Después de unos primeros 15 minutos parejos, el equipo de Coyette entendió que las oportunidades de gol iban a comenzar a generarse con presión alta, porque la defensa Canalla temblaba cada vez que veía una camiseta blanca cerca en los primeros metros.



Primero tuvo el gol Tévez para el Cervecero, cuando tras un centro cruzado pisó el área y remató de derecha, la pelota rebotó y luego le dio de zurda, pero Benítez la desvió con lo justo. Luego llegó González con una más clara, un pase exquisito de Batista lo habilitó, el delantero enganchó y su disparo posterior dio en el travesaño. La tercera estuvo en los pies de Colman, que presionó, robó y se fue mano a mano con un Servio que le ahogó el grito.



Fueron tres oportunidades más que claras que un QAC que era mucho más que el conjunto rosarino. Sin embargo el premio llegó a los 42 de esa etapa inicial luego de un córner desde la izquierda. El centro de Machado tuvo como destino la cabeza de Moreira, la pelota la despejó el arquero y en el rebote González lo fusiló para el 1-0. Era más que merecido



El segundo tiempo fue una extensión de la primera parte, Rosario Central lució nervioso y ahora en desventaja, Quilmes siguió presionando la salida del rival y pudo aumentar la cuenta. En ocho del complemento Machado se encontró con una pifia defensiva y se fue cara a cara con Servio, quiso definir de zurda pero su remate se fue por encima del horizontal.



El técnico Coyette movió las piezas y puso experiencia en el campo de juego con los ingresos de Lamberti y Pavone. Precisamente fue el Tanque quien tuvo el 2-0 tras una jugada de López García por izquierda, que se metió en el área y tocó al medio para Mariano, pero una pierna se interpuso sobre la línea.



Tanto desperdició el Cervecero que le dio la chance a Rosario Central de llegar a la igualdad. Luego de una lluvia de centros y pelotazos, el Canalla encontró a los 41 una infracción de Bindella dentro del área y una posterior definición de Gaspar Servio para el 1-1 con un disparo suave a la izquierda de Glellel.



Parecía que se venía la noche para el QAC luego de un partido impecable, en el que falló en la definición, pero que podría haber terminado tres o cuatro a cero sin exagerar. Para colmo de males Rodrigo Moreira vio la roja tras una infracción de último recurso.



El equipo de Coyette no fue el Barcelona o el Real Madrid, simplemente tuvo una gran cantidad de oportunidades ante la mala salida del fondo del equipo dirigido por Carlos Tévez. Sin embargo pudo pagar cara la falta de contundencia.



Los penales ya eran suerte, Quilmes ganó el sorteo y Evangelista adelantó al Cervecero. El segundo penal fue desviado por Pavone cuando la cosa iba 1-1, pero enseguida Glellel se lució deteniendo la segunda ejecución del Canalla, que volvió a fallar en el tercero. El Cervecero convirtió a través de Bonetto, Cortave y Bindella para un 4-2 final que le dio el pase a octavos de final de la Copa Argentina.



Será momento de celebrar, de desahogarse y potenciar el rendimiento. Ahora a pensar en el lunes para aprovechar el envión y encarrilar la magra campaña en la Primera Nacional. El tiempo dirá.





Formaciones:



Quilmes: Esteban Glellel; Federico Tévez, Rodrigo Moreira, Fernando Evangelista, Agustín Bindella; Kevin López; Camilo Machado, Iván Colman, Santiago López García, Axel Batista; Federico González.



Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Rodríguez, Marcelo Benítez; Alan Marinelli, Mateo Tanlongo, Francis Mac Allister, Facundo Buonanotte; Gustavo Ramírez, Alejo Véliz.



Árbitro: Nicolás Lamolina

Goles: González (Q); Servio (RC)

Penales: Evangelista, Bonetto, Cortave, Bindella (Q); Servio, Almada (RC)

Estadio: Julio César Villagra