Por Facundo Carlomagno:



Y un día volvió a ganar, mejor dicho, ganó de nuevo, aunque esta vez rompiendo una racha de ocho partidos sin conseguir la victoria por el campeonato, anteriormente lo había hecho por Copa Argentina. El 1-0 ante Guillermo Brown, le permitió a Quilmes sumar tres puntos importantes para cercarse a la zona de reducido, aunque el equipo quedó en deuda desde el juego.



El primer tiempo fue un bodrio, con el QAC intentando desde los costados, con centros de sus dos laterales Bindella y Ortega para que algún delantero conecte. En seis minutos el ataque llegó desde el sector izquierdo, el pase llegó para González pero no pudo impactar ante el claro agarrón dentro del área que Ejarque ignoró.

A medida que corrían los minutos, el rival comenzó a crecer y encontrar los espacios que casi siempre deja Quilmes en el retroceso. Entre Colazo, González y Rolle se las ingeniaron para llevar peligro de cara a Budiño.Primero lo tuvo Colazo con un disparo cruzado que se fue a pocos centímetros del poste derecho, ante un Budiño que volaba pero no llegaba. Luego fue el turno de Rolle, que calzó la pelota de volea con un zurdazo violento que se fue a poco del travesaño. Por último, el uno volvió a ser protagonista al sacarle el gol a González, tapando el remate con el pecho.El Cervecero no encontraba los caminos, se equivocó y feo en la etapa inicial donde no tuvo situaciones, juego, ni ideas, además de sufrir más de la cuenta frente a un equipo que le cuesta y mucho.En el segundo tiempo todo mejoró para Quilmes, porque entendió donde debía atacar, porque sabía que no podía postergar más el hecho de dejar los tres puntos en casa y consiguió la ventaja a los seis minutos, cuando Ortega se desprendió por derecha, envió un gran centro para que Fede González defina y ponga el 1-0.

Desde allí, el local tuvo más situaciones. El ingreso de Bonetto le vino muy bien, le aportó más presencia en ofensiva y le quitó la pelota al rival. Kévin López mejoró su rendimiento, la presencia de Colman aportó algunas pinceladas… en general la cara fue otra.Sin embargo, los de Puerto Madryn contaron con algunas chances a seis del final, primero cuando hicieron lucir a Budiño, para sacar un potente remate, y luego cuando el sufrimiento paralizó los corazones de todos en el momento que Benedetti erró un claro cabezazo.El vendaval pasó y el tan ansiado triunfo llegó pasados los 49 minutos del segundo tiempo con el pitazo de Mario Ejarque. La victoria le permitió al equipo cortar la racha y ahora quedar a dos unidades del último boleto al reducido. Queda mucho por delante, también por mejorar en el juego, pero sin dudas que no hay licencias para conseguir resultados importantes de cara a la segunda mitad del torneo.Formaciones:Quilmes: Matías Budiño; Martín Ortega, Rafael Barrios, Matías Cortave, Federico Tévez, Agustín Bindella; Kevin López, Richard Núñez, Emanuel Moreno; Federico González, Mauro Molina.Guillermo Brown: Facundo Perrone; Rodrigo González, Federico Mancinelli, Facundo Rodríguez, Agustín Sandona; Renso Pérez, Cristian García, Kevin Lencina; Martín Rolle; Rodrigo Colazo, Sergio González.Árbitro: Mario EjarqueGol: González (Q)Estadio: Centenario