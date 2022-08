En un partido plagado de errores el Cervecero le regaló dos goles a su rival en la derrota por 3 a 1 ante el Lobo jujeño. Rebecchi, Reali y Maidana convirtieron para el local, mientras que Tévez había igualado transitoriamente para la visita.

Por Facundo Carlomagno



Un día regresó la calabaza, Quilmes volvió a ser el mismo que despreció la marca, que fue para adelante como caballo de carreras y, tras un concierto de errores, mostró una vez más su peor cara en la derrota frente a Gimnasia de Jujuy.



La cuestión arrancó torcida desde el vestuario. El Lobo sacó del medio y tras un par de pases envió un pelotazo que dominó Glellel, pero el arquero intentó dar un pase a Tévez y dio en la pierna de un jugador jujeño. El balón quedó en poder de Rebecchi, que eligió el poste y puso el 1-0 en el minuto uno de juego.



Todo aquello que habrá pensado Coyette en la semana desapareció, el equipo fue y fue, sin importar las consecuencias, en búsqueda de la igualdad. Fede González estuvo movedizo y tuvo algunas acciones que no prosperaron y Batista la más clara cuando promediaba el primer tiempo, que Chiarini desvió con lo justo.



El empate llegó a los 24, Colman ejecutó un muy buen centro desde la derecha hacia la cabeza de Moreira, quien asistió a un Tévez que llegó solo y envió la pelota al fondo de la red.



Pero Quilmes no escarmentó, siguió cometiendo errores en el retroceso, eso le permitió al rival volver a ganar la posesión y aprovechar las bandas con Reali y González, aunque el resultado no se movió hasta el complemento.



El local comenzó más enchufado la segunda mitad, dominó las acciones y en una excursión por el sector derecho encontró los espacios necesarios para que llegue un centro preciso al centro del área y aparezca Reali para convertir el 2-1.



Siete minutos pasaron desde el segundo gol del Lobo para que Quilmes vuelva a equivocarse. Esta vez pagó Kevin López un error grosero en salida, Maidana robó y antes de pisar el área la clavó en el ángulo para el 3-1.



El tiempo que quedó en el partido fue solo para la estadística, el Cervecero intentó, tuvo un tiro en el poste de Blanco, una tapada de Chiarini a un tiro libre de Moreira y no mucho más... de hecho, el local pudo aumentar aún más la cuenta pero no estuvo preciso.









Formaciones:



Gimnasia (J): Julio Chiarini; Diego Magallanes, Carlos Rey Salinas, Guillermo Cosaro, Facundo Rizzi; Axel Abet, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba, Matías Reali; Leandro González, Lucas Rebecchi.



Quilmes: Esteban Glellel; Federico Tévez, Rodrigo Moreira, Matías Cortave, Agustín Bendella; Iván Cólman, Santiago López García, Kevin López, Axel Batista; Camilo Machado, Federico González.



Árbitro: Diego Ceballos

Goles: Rebecchi, Reali, Maidana (G); Tévez (Q)

Estadio: 23 de agosto