Renunció el subsecretario de Hábitat municipal y se puso a disposición de la Justicia. Sebastián Raspa quedó envuelto en una denuncia por desvíos de fondos millonarios, destinados a cooperativas que prestan servicios a la comuna.



La dimisión a su cargo fue acompañada de una carta en la que aseguró que el portal “El Disenso” publicó “información falsa, maliciosa y tendenciosa” que a su criterio “buscan dañar un proyecto político, también dañan mi buen nombre y el del cooperativismo de trabajo”.



“En primer lugar, quiero dejar en claro que no soy ni fui parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio de Quilmes en la presente gestión. Las capturas de pantalla que incluyen mi nombre como miembro de la cooperativa La Estrella son absolutamente falsas. Además, no tengo ni tuve cuentas ni participación en empresas en el exterior”, indicó el ex funcionario.

.

Y agregó: “En vista de esto, tomo la decisión de poner a disposición de nuestra intendenta mi renuncia indeclinable al cargo de Subsecretario de Hábitat porque formo parte de un proyecto político al que se quiere ensuciar sin razón a través del ataque sistemático a quienes formamos parte del mismo. Un gobierno que está llevando adelante una transformación como nunca pasó anteriormente en Quilmes”.