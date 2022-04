El defensor del Quilmes Atlético Club, Rodrigo Moreira, en diálogo con Radio FMQ, habló de su proceso de recuperación: "Estoy bien, hoy después de cinco meses me metí en un táctico con los chicos, que era una suposición de salida, con control y pase. Estoy muy feliz de poder compartir un poco con los chicos del plantel", dijo Moreira en diálogo con Radio FMQ.



Luego, contó que sintió cuando tomó contacto con el balón: "Cuando le pegué por primera vez a la ‘pelota era como un juguete nuevo, me sentí muy bien porque esperaba un poco más de tiempo en agarrar ritmo con pelota y la verdad que me sentí bárbaro. Esta semana hice eso y la parte aeróbica y física para recuperar velocidad y aire. Son 15 días más de hacer una mini pretemporada".



"Desde que llegué a Quilmes estoy físicamente en mi mejor etapa. Desde que me lesioné que tengo la idea de cambiar todo, desde mi alimentación hasta el físico, también dormir temprano, dormir entre siete u ocho horas, fue un cambio muy positivo para mí. Mañana me mido de nuevo con el nutricionista y así cada 15 días. Voy mejorando medición a medición", añadió el ex Independiente.



Además, comentó que nunca había estado tanto tiempo inactivo: "Desde los 13 años que llegué a la pensión de Independiente hasta ahora, nunca tuve una lesión que me dejara afuera tanto tiempo y me di cuenta lo que me apasiona el fútbol. El fútbol es un trabajo, pero sentimentalmente cuando me lo sacaron me sentí muy mal, en este tiempo me di cuenta que me gusta jugar y entrenar más de lo habitual. Es un cambio positivo en mi cabeza y en mi carrera".

"A medida que vayan pasando los días, después de los seis meses, seguramente le pida al Chino de bajar uno o dos partidos para agarrar timing. Me está tocando vivir una etapa en el que las cosas no salen como lo esperamos y partido tras partido termino con unos nervios bárbaros", agregó el zaguero.

Por último, sobre su continuidad, dijo que "Quilmes es un grande de la categoría, en principio siempre pensé en la recuperación y también en el cambio de dirigentes, porque hay elecciones. Si siguen los chicos de ahora me sentaré a hablar y si no, también. La gente me brinda mucho cariño".