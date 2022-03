En diálogo con Radio FMQ, Santiago López García, habló de su momento en Quilmes tras el segundo partido: "venía de una pretemporada en Gimnasia, tuve que empezar de cero al llegar a Quilmes, el del lunes fue un partido duro en el que hubo que correr mucho, pero la recuperación viene bien y hay que pensar en ponerse al 100% para el partido contra Mitre".

"Creo que hoy, si bien uno da todo, me falta un poco para pulir, para soltarme en lo futbolístico, para encarar un poco más, pero lo voy a ir adquiriendo con el paso de los partidos y entrenamientos, uno tiene que acostumbrarse rápido, pero desde lo físico estoy al 100%", expresó el volante.El ex Gimnasia de Mendoza, habló también del conocimiento con sus compañeros: "hay jugadores que en el sistema son nuevos, es poco a poco, esto recién empieza, uno se va conociendo con los compañeros, donde están si uno entra y otro sale, es un sistema que si lo pulimos va a traer más alegrías que otra cosa".En tanto que sobre su primer partido con la blanquita en el Centenario, dijo: "es una cancha hermosa con una hinchada que es muy valiosa y muy fiel, Quilmes tiene mucha gente y se hace sentir, hay que aprovechar eso para nosotros, jugar de local con tu gente te da un plus".