La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A) firmaron el documento dirigido al Gobierno y, en el que piden, además, disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes.



Según confirmaron desde las cámaras, la medida afecta a las líneas que van del número 1 al 799. Las tres entidades que firman el documento reúnen entre el 80 y el 85% del total de las compañías que operan en la región del AMBA, precisaron.

“Si hoy no existiera ninguna compensación del Estado el boleto tendría que estar 140 o 150 pesos”. Entiende que el incremento de la dependencia de los subsidios “es una cuestión que lleva 20 años, antes las empresas vivían de su recaudación”, sostuvo Mario Vacca, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires.Y agregó: “Si el Estado se demora el pago de las compensaciones uno aguanta pero no puede aguantar más de 6 meses. No nos da el dinero para prestar más servicios. El 90 por ciento de los recursos de una empresa son las compensaciones”.