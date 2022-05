"Estoy declarando en el Pozo de Quilmes, donde estuve detenido y que hoy es mi oficina como director general de Derechos Humanos de Quilmes. A mis espaldas está el mural que recuerda a los compañeros desaparecidos de Quilmes. El día que salí de acá (del Pozo) juré recordarlos y me autoprometí honrar la memoria de ellos y quiero que ellos, los que están en las fotos, me sigan interpelando, que no me olvide nunca de estas personas que quedaron en el camino", dijo Schell al empezar a declarar ante el TOF 1 de La Plata, que juzga a 16 represores, entre ellos el multicondenado Miguel Etchecolatz.



El Tribunal investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra casi 500 víctimas secuestradas en los excentros clandestinos e detención conocidos como Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, de Lanús, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio, muchos de los cuales aún no recuperaron su identidad.

Schell relató haber sido secuestrado el 12 de noviembre de 1977, cuando se hallaba en su casa y tras ser reducido fue introducido en un automóvil y llevado al Pozo de Quilmes, donde oye torturar y luego él mismo fue víctima de torturas con picanas y golpes, oportunidad en que vio en esa sala de torturas a un amigo de la infancia, Omar.El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como "El Infierno" también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart.