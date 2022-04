El Prado Tenis Club (Calchaquí 1441 de Quilmes Oeste) sigue sumando actividades a su ya reconocida escuela de Formación Profesional, la Escuela de Proyección tenis, con escuela de iniciación, entrenamiento para adultos y clases particulares con tenis funcional.



Además de los tradicionales torneos amateurs, también lse organizan junto a la AAT (Asociación Argentina de Tenies) y la tradicional Young Cup de Wilson, en un espacio increíble con 7 canchas excelentemente cuidadas e iluminadas junto a un muy bien presentado Resto del Tenis.

.

Desde este año también se incluyen las nuevas modalidades de puntuación a través de la plataforma Rankedin como base de datos para el seguimiento de los certámenes para los más de 600 jugadores que participan actualmente.

Gabriela Obermeir, Directora General de Torneos de El Prado destacó que "la novedad para mayo es que agregamos nuevas categorías con el nombre de Peques, para todos los menores de 16 años. También vamos a retomar los Torneos Relámpago, al menos uno por mes".

En tanto el Director Deportivo Nicolás Romanach anunció que "la Copa Peques viene a genera un nuevo espacio para los más de 130 alumnos que tenemos de menos de 16 años. Esta copa tendrá dos modalidades, una categoría que es la sub 8, sub 12 y sub 16 que juegan con dimensiones de canchas más chicas. En tanto la categoría sub 14 y sub 16 se juega con un formato más parecido a la de los torneos convencionales".