En rueda de prensa tras retirarse del vestuario, Walter Coyette analizó la victoria de Quilmes ante Chaco For Ever: "Algunos rendimientos que no estaban en su mejor condición hoy aparecieron. Nosotros sabemos que nuestros delanteros son los primeros que empiezan a defender y creo que, salvo algunos detalles, lo controlamos. En líneas generales me voy conforme con el rendimiento".



"La idea era desdoblar por afuera, pero se hizo un buen partido. Moreno nos dio mucho en ofensiva, Erquiaga y Bindella también pueden hacerlo. Aunque tenemos muchas cosas por mejorar, creo que hicimos un buen partido", añadió el técnico que hoy hizo su debut en el banco Cervecero.

.

Asimismo habló de la lesión de Martín Ortega: "No nos gusta que ningún jugador se lesione, esperemos que no sea algo grave".Por último, hizo hincapié en el rendimiento de los atacantes: "Tenemos delanteros de gran nivel, no solo González y Pavone, si no también Mauro y Tomás, que entraron y dejaron todo. Tenemos un buen plantel, creo que estamos bien armados".