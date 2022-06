En la previa al encuentro ante Chaco For Ever, el técnico de Quilmes dio su análisis de la semana de trabajo: "Muy contento, con una predisposición bárbara de los muchachos, con muchas ganas de poder sacar esto adelante, con la unión de todo lo vamos a hacer. Siendo claros de la situación en la que estamos, desde ahí podemos mejorar y corregir".



"Trato de lo que veo poder corregirlo, dar lo que humildemente viví en el futbol. Queremos empezar a construir desde la postura, el protagonismo, tener el control del juego y que el rival no se sienta cómodo. La postura de equipo grande la tenemos que marcar", afirmó Coyette.



Asimismo indicó que "Somos un equipo grande que tiene que estar en primera división, tenemos que volver, es una categoría dura pero tenemos las herramientas como para poder pelear. Estamos con un plantel bastante predispuesto, el fútbol de ahora requiere de que los jugadores puedan jugar en varias posiciones y eso nos da herramientas como para que el equipo vaya mejorando"."Tenemos que hacer más que ellos, son un equipo duro con delanteros importantes, recuperan rápido la pelota, están haciendo una gran campaña y eso se muestra como están", añadió el DT.Por último expresó: "Lo que uno espera es que el equipo muestre, eso es lo que se quiere inculcar, que la gente agarre esa unión con el equipo. Están todos bien, con muchas ganas, todos son muy importantes, los jóvenes vienen con mucha energía para el grupo, tenemos un plantel muy equilibrado".