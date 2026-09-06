A sacar la campera: domingo de mucho frío en el AMBA

El fin de semana cerrará con una jornada marcada por el frío en Quilmes y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires. Este domingo 6 de septiembre tendrá el registro térmico más bajo del fin de semana, con una mínima de apenas 3°C.

Durante las primeras horas del día se espera un comienzo soleado, aunque las condiciones irán cambiando con el correr de las horas. El cielo se cubrirá progresivamente y para la tarde se prevé un escenario mayormente nublado.

La temperatura máxima alcanzará apenas los 12°C, por lo que el ambiente se mantendrá frío durante toda la jornada, especialmente por la mañana.

En cuanto al viento, tendrá menor protagonismo que durante el sábado, aunque las bajas temperaturas serán las principales protagonistas del domingo.

Así, quienes tengan actividades al aire libre deberán prepararse para una mañana muy fría y un domingo que, pese al sol inicial, terminará con cielo cubierto y temperaturas bajas.