Alerta por lluvias en el AMBA: los detalles del clima para este fin de semana

El clima en AMBA comenzará a mostrar signos de inestabilidad durante los próximos días, con lluvias, tormentas eléctricas y precipitaciones más intensas previstas entre el sábado y el lunes.

De acuerdo al pronóstico, este sábado 28 de marzo llegará con un leve descenso de la temperatura, aunque la máxima se mantendrá en unos 28 grados, en un contexto de tiempo cálido pero más húmedo e inestable.

Durante la jornada se esperan lluvias en horas de la mañana, con una mejora paulatina hacia las primeras horas de la tarde . Si bien el arranque del día podría estar condicionado por las precipitaciones, se prevé una segunda mitad más estable, con mejores condiciones meteorológicas.

Sin embargo, el panorama tenderá a complicarse hacia el domingo, jornada en la que se anticipa la mayor inestabilidad del fin de semana. Según se informó, habrá un 70 por ciento de probabilidad de tormentas eléctricas, por lo que no se descartan chaparrones fuertes ni actividad eléctrica en distintos momentos del día.

El escenario empeorará aún más de cara al lunes 30 de marzo, cuando se esperan fuertes precipitaciones en la región. A pesar de ello, la temperatura seguirá siendo elevada, con una máxima estimada también en 28°C.

De esta manera, Quilmes se prepara para varios días marcados por el tiempo inestable, con lluvias de distinta intensidad y tormentas que podrían afectar tanto el fin de semana como el inicio de la próxima semana.