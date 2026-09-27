Cambio de tiempo en el AMBA: cómo estará el clima este domingo 27 de septiembre

El domingo 27 de septiembre llegará con un cambio marcado en las condiciones meteorológicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de un sábado con temperaturas agradables, se espera una jornada más fresca, ventosa e inestable, con probabilidad de chaparrones y lluvias.

De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura se ubicará alrededor de los 13°C durante las primeras horas y podría alcanzar una máxima cercana a los 19°C.

La inestabilidad podría comenzar con chaparrones y períodos de lluvia. El pronóstico fue actualizado este sábado y ahora contempla también la posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche, aunque con períodos de mejoramiento.

El viento también será protagonista. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar aproximadamente los 50 km/h, mientras que el ingreso de aire más fresco provocará un descenso de las temperaturas respecto de los valores registrados durante el sábado.

Además, existe alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. El SMN advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo, con acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros en las áreas bajo alerta.

De esta manera, el último domingo de septiembre tendrá un panorama bastante diferente al del sábado: más frío, con viento y chances de lluvia durante buena parte de la jornada, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar actividades al aire libre.