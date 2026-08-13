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Jueves, 13 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 13 de agosto

El SMN indicó que la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 12 grados.

Redacción FMQ
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Este jueves en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada con cielo nublado y lluvias aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 12 grados.

El viernes se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 10 y 14 grados, con viento del este.

El sábado la temperatura irá de los 12 a los 16 grados, con viento del este y cielo nublado.

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