Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 13 de agosto

Este jueves en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada con cielo nublado y lluvias aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 12 grados.

El viernes se mantendrá la nubosidad, con temperaturas de entre 10 y 14 grados, con viento del este.

El sábado la temperatura irá de los 12 a los 16 grados, con viento del este y cielo nublado.