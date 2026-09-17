Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 17 de septiembre

Este jueves en la Ciudad el cielo estará despejado y, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro subirá varios grados, con registros que oscilarán entre los 11 y los 22 grados.

Para el viernes se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22, con viento del noreste. No se esperan lluvias.

El sábado la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 23, con cielo parcialmente nublado y viento del noreste.