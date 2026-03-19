Menú
Radio en vivo
Jueves, 19 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 19 de marzo

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 18 y la máxima de 26 grados.

Redacción FMQ

Este jueves en la Ciudad y sus alrededores se espera cielo algo nublado y viento del este rotando al noreste. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 18 y la máxima de 26 grados.

El viernes la mínima será de 21 grados y la máxima de 27 grados, con viento del norte y cielo nublado.

El sábado llega la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la noche, con una mínima de 22 y una máxima de 25 grados.

Esta nota habla de:
1
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

Últimas noticias de SMN