Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 19 de marzo

Este jueves en la Ciudad y sus alrededores se espera cielo algo nublado y viento del este rotando al noreste. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 18 y la máxima de 26 grados.

El viernes la mínima será de 21 grados y la máxima de 27 grados, con viento del norte y cielo nublado.

El sábado llega la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la noche, con una mínima de 22 y una máxima de 25 grados.