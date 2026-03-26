Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 26 de marzo

Este jueves en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán entre los 15 y los 27 grados, con viento del norte.

Para el viernes se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados y viento del noreste.

El sábado llega la inestabilidad. Se esperan tormentas durante toda la jornada, viento del noreste y temperaturas de entre 21 y 25 grados.