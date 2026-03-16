Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 16 de marzo

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores comienza con inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En tanto que las temperaturas irán de los 23 a los 29 grados.

El martes podrían registrarse tormentas aisladas hasta la mañana y tormentas fuertes a partir de la tarde, con chaparrones por la noche y temperaturas de entre 20 y 26 grados.

El miércoles las temperaturas irán de los 16 a los 25 grados, con cielo mayormente nublado. No se esperan lluvias.