Menú
Radio en vivo
Lunes, 16 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 16 de marzo

Se espera una temperatura máxima de 29 grados en el AMBA.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores comienza con inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En tanto que las temperaturas irán de los 23 a los 29 grados.

El martes podrían registrarse tormentas aisladas hasta la mañana y tormentas fuertes a partir de la tarde, con chaparrones por la noche y temperaturas de entre 20 y 26 grados.

El miércoles las temperaturas irán de los 16 a los 25 grados, con cielo mayormente nublado. No se esperan lluvias.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

4
La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026
Noticias

La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026

5
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Últimas noticias de AMBA