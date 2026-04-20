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Lunes, 20 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 20 de abril

Se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada, con temperaturas de entre 18 y 23 grados.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores podría volver la inestabilidad. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada, con temperaturas de entre 18 y 23 grados, con viento del este rotando al sureste.

El martes las lluvias aisladas se extenderían desde la madrugada hasta la tarde, con una mínima de 19 y una máxima de 23 grados, con viento del noreste rotando al noroeste.

El miércoles el cielo estará algo nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados.

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