Menú
Radio en vivo
Lunes, 30 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 30 de marzo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían registrarse chaparrones y tormentas.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera tiempo inestable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían registrarse chaparrones y tormentas, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 27 grados.

El martes el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 22 y 29 grados y viento del noreste.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 22 y una máxima de 30 grados, con viento del suroeste.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable
Shows

Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata
Noticias

BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata

Últimas noticias de Clima