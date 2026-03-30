Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 30 de marzo

Este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera tiempo inestable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían registrarse chaparrones y tormentas, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 27 grados.

El martes el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 22 y 29 grados y viento del noreste.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 22 y una máxima de 30 grados, con viento del suroeste.