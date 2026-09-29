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Martes, 29 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 29 de septiembre

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados.

Redacción FMQ
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Este martes en la Ciudad se espera una jornada inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se registrarán tormentas, por momentos fuertes, y chaparrones desde la madrugada hasta la noche y ráfagas de hasta 60 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 10 y 19 grados y viento del sur. Para el jueves se espera mayor nubosidad, con temperaturas de entre 11 y 18 grados y ráfagas de hasta 50 km/h.

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