Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 11 de marzo

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará algo nublado y las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 26 grados, con viento del noreste. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El jueves la mínima será de 19 grados y la máxima de 25, con cielo algo nublado y viento del este.

El viernes las condiciones serán similares. El termómetro irá de los 20 a los 26 grados, el cielo estará algo nublado y habrá viento del noreste. No se esperan lluvias.