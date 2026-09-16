Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada fría. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará algo nublado y las temperaturas irán de los 6 a los 15 grados.

El jueves el cielo estará despejado y el termómetro subirá varios grados, con registros que oscilarán entre los 10 y los 21 grados.

Para el viernes se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21, con viento del noreste. No se esperan lluvias.