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Miércoles, 25 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 25 de marzo

Se espera una jornada soleada y con 23 grados en la Ciudad y el conurbano.

Redacción FMQ

Este miércoles en la Ciudad se espera cielo despejado. Segín informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 23 grados, con viento del norte.

El jueves será una jornada similar a la anterior, con temperaturas de entre 17 y 25 grados, con viento del norte.

Para el viernes se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados y viento del noreste.

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