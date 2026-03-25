Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 25 de marzo
Se espera una jornada soleada y con 23 grados en la Ciudad y el conurbano.
Este miércoles en la Ciudad se espera cielo despejado. Segín informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 23 grados, con viento del norte.
El jueves será una jornada similar a la anterior, con temperaturas de entre 17 y 25 grados, con viento del norte.
Para el viernes se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados y viento del noreste.