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Miércoles, 26 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 26 de agosto

El SMN indicó que habrá una temperatura que irá de los 10 a los 18 grados, con viento del norte.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en la Ciudad se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura que irá de los 10 a los 18 grados, con viento del norte.

Para el jueves se pronostica inestabilidad, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18 grados.

El viernes ya no se esperan lluvias, pero el cielo estará algo nublado. El termómetro irá de los 10 a los 17 grados.

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