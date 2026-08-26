Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 26 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en la Ciudad se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura que irá de los 10 a los 18 grados, con viento del norte.

Para el jueves se pronostica inestabilidad, con tormentas aisladas por la mañana y chaparrones a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18 grados.

El viernes ya no se esperan lluvias, pero el cielo estará algo nublado. El termómetro irá de los 10 a los 17 grados.