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Viernes, 14 de agosto de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 14 de agosto

El SMN indicó que las temperaturas estarán entre 10 y 13 grados, con viento del este.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes en la Ciudad se mantendrá la nubosidad, con probables lloviznas aisladas por la mañana y temperaturas de entre 10 y 13 grados, con viento del este.

El sábado la temperatura irá de los 13 a los 16 grados, con viento del este, cielo nublado y lluvias aisladas a partir de la tarde.

El domingo el cielo seguirá nublado, con neblinas y con temperaturas que irán de los 13 a los 18 grados.

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