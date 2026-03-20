Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 20 de marzo

Este viernes en la Ciudad y sus alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima de 27 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora por la noche y tormentas aisladas.

El sábado se esperan tormentas aisladas desde la mañana hasta la tarde y chaparrones por la noche, con una mínima de 19 y una máxima de 24 grados, con ráfagas.

Para el domingo habrá una mejora del tiempo, con cielo algo nublado, una mínima de 15 grados y una máxima de 24 grados.