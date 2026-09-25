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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 25 de septiembre

El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima será de 25 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes en la Ciudad es espera una jornada primaveral. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima será de 25 grados.

Para el sábado se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 15 y una máxima de 21 grados

El domingo la temperatura oscilará entre los 14 y los 19 grados, con cielo algo nublado y probabilidad de chaparrones por la noche.

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