Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 25 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes en la Ciudad es espera una jornada primaveral. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima será de 25 grados.

Para el sábado se espera cielo parcialmente nublado, una mínima de 15 y una máxima de 21 grados

El domingo la temperatura oscilará entre los 14 y los 19 grados, con cielo algo nublado y probabilidad de chaparrones por la noche.