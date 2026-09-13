Domingo de frío en el AMBA: cómo estará el tiempo este 13 de septiembre

Después de una jornada de sábado marcada por las lluvias, el viento y las bajas temperaturas, el tiempo dará una tregua este domingo 13 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones, aunque el frío continuará siendo el protagonista.

La jornada comenzará con temperaturas muy bajas. La mínima prevista será de 6 grados, mientras que durante la tarde la máxima alcanzará apenas los 12 grados, por lo que se espera un domingo plenamente invernal en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En cuanto al cielo, se presentará mayormente nublado durante buena parte del día, con algunos períodos de nubosidad parcial. La principal diferencia respecto del sábado será la ausencia de lluvias: el SMN no prevé precipitaciones para ninguna franja horaria.

El viento también perderá intensidad. Durante la madrugada soplará del sector sur, luego rotará al este durante la mañana y finalmente se ubicará del noreste hacia la tarde y la noche, con velocidades estimadas de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre durante el domingo podrán contar con un panorama más estable, aunque deberán salir abrigados por las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

El frío comenzará a aflojar de manera gradual durante la semana. Para el lunes se prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 17, mientras que hacia el jueves y viernes las temperaturas podrían acercarse nuevamente a los 20 grados.