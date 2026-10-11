Domingo fresco y con pocas lluvias: qué dice el pronóstico para el AMBA

El tiempo comenzará a mejorar este domingo 11 de octubre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de una jornada de sábado marcada por la inestabilidad, las lloviznas y el ambiente fresco. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de lluvia serán muy bajas y las condiciones resultarán más favorables para realizar actividades al aire libre.

La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y los distintos municipios del Conurbano oscilará entre los 9 y los 17 grados. De esta manera, se espera una mañana fría y una tarde algo más templada, aunque sin temperaturas plenamente primaverales.

¿Hay probabilidades de lluvia este domingo?

Uno de los principales cambios respecto del sábado será la disminución de las precipitaciones. Para el domingo, la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 0% y el 10% según el pronóstico del SMN, por lo que no se esperan precipitaciones significativas en el AMBA.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada, aunque podrían aparecer algunos intervalos de sol, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El viento soplará del sector sur, sudeste o este, con velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora. También se prevén ráfagas cercanas a los 30 kilómetros por hora, por lo que la sensación térmica podría mantenerse fresca.

Cómo estará el tiempo durante el domingo

Por la mañana: se espera un comienzo de jornada frío, con temperaturas bajas y cielo nublado. Las chances de lluvia serán mínimas.

Por la tarde: la temperatura llegará a los 17 grados. Podrían registrarse algunos intervalos de sol, aunque continuará la nubosidad.

Por la noche: el ambiente volverá a enfriarse, con cielo parcialmente nublado a nublado y escasas probabilidades de precipitaciones.

Un domingo más favorable para salir

La mejora de las condiciones meteorológicas permitirá planificar paseos, reuniones familiares y actividades recreativas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. De todos modos, el ambiente fresco y la presencia de nubes marcarán buena parte del día.

El panorama también será favorable para el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuando se espera que continúen las bajas probabilidades de lluvia y las temperaturas moderadas.

Así, el domingo ofrecerá un respiro después de las lluvias del inicio del fin de semana largo, aunque el frío y la nubosidad seguirán presentes en buena parte del AMBA.