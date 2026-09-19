El AMBA tendrá un finde primaveral, pero hay alerta por el cambio de tiempo

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana con temperaturas en ascenso y condiciones mayormente estables, aunque el tiempo comenzará a cambiar durante el domingo. En Quilmes, el termómetro podría alcanzar los 25 grados antes de la llegada de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas y ráfagas fuertes hacia el cierre del fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 18 de septiembre se presentará con una máxima de 23 grados. No se esperan precipitaciones y el cielo alternará entre parcialmente y mayormente nublado durante la jornada.

El sábado continuará el ascenso térmico y se espera una jornada favorable para disfrutar al aire libre. La temperatura mínima será de 16 grados, mientras que la máxima llegará a los 24 grados, con algunos momentos de sol entre las nubes y sin lluvias previstas.

Domingo: calor y cambio de tiempo

El domingo será el día más cálido del fin de semana, con una mínima estimada de 14 grados y una máxima de 25. Durante la primera mitad del día se mantendrán las condiciones estables y no se esperan precipitaciones.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar durante la tarde y la noche, cuando aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas.

Además, se espera un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora, por lo que el cierre del fin de semana podría presentar condiciones más inestables.

Cómo sigue el tiempo la próxima semana

El lunes continuará el viento como protagonista y se producirá un descenso de temperatura, con valores de entre 15 y 19 grados. También podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Durante la primera mitad del lunes no se esperan lluvias, mientras que hacia la tarde y la noche la probabilidad será baja, de entre 0% y 10%.

El descenso térmico será más marcado el martes, cuando se esperan apenas 9 grados de mínima y 16 de máxima, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

Luego volverán a subir las temperaturas. Para el miércoles se anticipan 10 grados de mínima y 21 de máxima, mientras que el jueves los registros estarán entre 14 y 24 grados. Por el momento, no se prevén lluvias para ninguna de esas dos jornadas.

Así, el AMBA tendrá un fin de semana con temperaturas primaverales y una máxima que llegará a los 25 grados, pero con un cambio de condiciones previsto para el domingo. La atención estará puesta especialmente en la tarde y noche, cuando