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Domingo, 4 de octubre de 2026

El dato que todos esperan después de las lluvias: cómo estará el domingo

El mal tiempo quedará atrás y el AMBA tendrá una jornada con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Redacción FMQ
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Después de un sábado marcado por lluvias y tormentas, el tiempo dará un importante cambio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este domingo 4 de octubre, con mejores condiciones para realizar actividades al aire libre.

Según el pronóstico actualizado, la jornada comenzará fresca, con una temperatura mínima cercana a los 10 grados, mientras que durante la tarde se espera un ascenso de las marcas térmicas, con una máxima que rondará los 20 grados.

En cuanto al estado del cielo, se prevé cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde, aunque también podrían registrarse buenos momentos de sol. No se esperan lluvias para el domingo en la región.

La mejora llegará luego de un sábado inestable, con lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada. El avance del frente hacia el noreste permitirá que las condiciones se vuelvan más estables durante la noche del sábado y se consoliden durante el domingo.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el domingo será así una jornada mucho más agradable en el AMBA, con una mañana fresca, una tarde templada y sin precipitaciones.

El buen tiempo, además, tendría continuidad durante el comienzo de la próxima semana, aunque hacia los días siguientes volvería a aumentar la inestabilidad en la región.

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