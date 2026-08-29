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Sábado, 29 de agosto de 2026

El tiempo cambia en el AMBA: cómo estará el clima este fin de semana

El frío dará una tregua y las máximas rondarán los 18°C.

Redacción FMQ
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El clima dará un respiro este fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de las lluvias y tormentas que afectaron a la región durante los últimos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto el sábado como el domingo se presentarán con buenas condiciones y sin precipitaciones.

Este sábado 29 de agosto comenzará fresco, con una temperatura mínima cercana a los 8°C, mientras que durante la tarde la máxima llegará a los 17/18°C. El cielo estará parcialmente nublado o mayormente nublado, con viento leve a moderado del sector este y sin probabilidad significativa de lluvias.

Para el domingo 30, las condiciones se mantendrán estables. Se espera una mínima de alrededor de 10°C y una máxima cercana a los 17°C, con cielo algo a parcialmente nublado y vientos del sector este. Tampoco se prevén precipitaciones para la jornada.

De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana tranquilo y con temperaturas agradables durante las horas de la tarde, aunque será necesario salir con abrigo durante las primeras horas del día y por la noche.

El panorama también marca un progresivo ascenso de las temperaturas hacia el comienzo de la próxima semana, con máximas que podrían acercarse a los 20°C.

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