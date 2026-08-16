Mejora el tiempo, pero no tanto: así será el Día del Niño en el AMBA

El Día del Niño llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un leve ascenso de las temperaturas y condiciones más templadas que las registradas durante las jornadas previas.

Según el pronóstico, la jornada tendrá una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C, por lo que será el día más agradable del fin de semana largo desde el punto de vista térmico.

Sin embargo, el comienzo del día podría estar marcado por algunas precipitaciones. Durante la mañana se prevé entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias, aunque las chances irán disminuyendo con el correr de las horas.

Además, el pronóstico advierte sobre la posible presencia de neblina o bancos de niebla en una de las franjas centrales del día, por lo que se recomienda circular con precaución y prestar especial atención a la visibilidad.

De esta manera, el Día del Niño se presentará con temperaturas moderadas, lluvias aisladas durante las primeras horas y una mejora progresiva de las condiciones hacia el resto de la jornada.