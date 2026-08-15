Aaron Spetale: "nos sentimos muy cómodos jugando de esta manera"

Aaron Spetale fue una de las figuras de la goleada de Quilmes ante San Telmo en el Centenario. El delantero convirtió por duplicado y contó como vivió el juego: "gracias a Dios pudimos abrir el partido rápido, contentos por eso, en general vi muy bien al equipo. Sabíamos que hoy era un partido clave para ponernos en una posición expectante. Ahora a seguir trabajando porque se viene un partido muy difícil".

Asimismo afirmó que el DT cambió la forma de jugar: cCon Trípodi cambió toda la idea de juego, es completamente distinta, estamos fluyendo muy bien. Nos sentimos muy cómodos jugando de esta manera.

Por último, le dio valor al resto de sus compañeros en las jugadas donde llegó al gol: "hoy me tocó jugar con el Pocho que hizo un gran laburo, gracias a mis compañeros pude convertir los dos goles".