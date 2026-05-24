Agropecuario vs. Quilmes EN VIVO por Radio FMQ

Una nueva presentación de Quilmes, un equipo que tiene mucho en el debe y poco en el haber tras solo haber cosechado tres triunfos en lo que va del campeonato. Hoy enfrentará a un Agropecuario necesitado de sumar para no caer en la zona baja.

El entrenador Gracián apostará por la potencia de Aaron Spetale en el ataque y el regreso de Alexis Domínguez luego de ocupar un lugar en el banco de los suplentes en la derrota ante Tristán Suárez.

Formaciones:

Agropecuario: Acosta; Pérez, Lecanda, Aguirre, Cabello; Auzqui, Valdez Chamorro, Castro, Mosqueira; Blando, Gagliardi.

Quilmes: Esteban Glellel; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Ian Rasso, Thomás Ortega; Mauro Fernández, Juan Yangali, Ulises Vera; Axel Batista; Aaron Spetale, Alexis Domínguez.

Árbitro: Federico Benítez

Goles:

Estadio: Ofelia Rozenzuaig