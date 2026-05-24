Agropecuario vs. Quilmes EN VIVO por Radio FMQ
El golpeado Quilmes de Gracián visita Carlos Casares con la necesidad imperiosa de sumar de a tres y despejar fantasmas. Enfrente estará un Agropecuario que también está en con un flojo rendimiento.
Una nueva presentación de Quilmes, un equipo que tiene mucho en el debe y poco en el haber tras solo haber cosechado tres triunfos en lo que va del campeonato. Hoy enfrentará a un Agropecuario necesitado de sumar para no caer en la zona baja.
El entrenador Gracián apostará por la potencia de Aaron Spetale en el ataque y el regreso de Alexis Domínguez luego de ocupar un lugar en el banco de los suplentes en la derrota ante Tristán Suárez.
Formaciones:
Agropecuario: Acosta; Pérez, Lecanda, Aguirre, Cabello; Auzqui, Valdez Chamorro, Castro, Mosqueira; Blando, Gagliardi.
Quilmes: Esteban Glellel; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Ian Rasso, Thomás Ortega; Mauro Fernández, Juan Yangali, Ulises Vera; Axel Batista; Aaron Spetale, Alexis Domínguez.
Árbitro: Federico Benítez
Goles:
Estadio: Ofelia Rozenzuaig