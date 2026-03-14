Agustín Lavezzi: "Me sentí más cómodo, pudimos aprovechar las situaciones"

Agustín Lavezzi cortó una racha 167 días en los que Quilmes no conoció lo que es gritar un gol. El delantero, que abrió la cuenta en el 3-0 ante Patronato con una volea excepcional, habló en rueda de prensa: "Cambiamos el aire, con la idea que trajo el nuevo técnico. Me sentí más cómodo, pudimos aprovechar las situaciones".

"Encontré el gol rápido, estoy muy contento por eso. Le dediqué el gol a mi familia que están en todos los momentos. Ganar de la manera que lo hicimos nos hará trabajar más tranquilos, sabemos lo que demanda este club", comentó el atacante en sus declaraciones.

Asimismo se mostró feliz con el sistema planteado por Gracián: "Esta es la posición en la que mejor me siento, se vieron dos tiempos diferentes en el segundo atacamos de contra y por suerte lo pudimos liquidar, contento también por Ramiro Martínez que no venía con una buena semana".

"El grupo lo va a tomar de la mejor manera, sabemos las exigencias que tiene el cuerpo técnico y trabajaremos para ir a ganar de visitante" finalizó.