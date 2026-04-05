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Domingo, 5 de abril de 2026

Agustín Lavezzi: "No jugué un buen partido pero por suerte pude hacer un gol"

Autocrítico con su encuentro pero contento por convertir, así se mostró Agustín Lavezzi tras volver a marcar con la camiseta de Quilmes para contribuir en el triunfo por 2 a 1 ante Maipú. Mirá lo que dijo el delantero en diálogo con Radio FMQ.

Agustín Lavezzi viene siendo de esos delanteros que tienen chances en todos los partidos. A veces mejor y otras no tanto, pero se muestra como una de las armas importantes en el ataque de Quilmes. Hoy volvió a convertir como ante San Telmo y expresó su felicidad tras el encuentro: "Muy contento por el triunfo que nos deja trabajar tranquilos en la semana, fue un pase justito de Axel que me permitió convertir, muy feliz de convertir con nuestra gente pero esto recién arranca".

"Creo que no jugué un buen partido pero por suerte pude hacer un gol. Tuve pelotas fáciles pero no salía, por suerte pude convertir y ayudar al equipo de esa manera", manifestó el Pocho en diálogo con Radio FMQ.

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