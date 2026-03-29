Alexis Domínguez: "Volvimos a ser el Quilmes que queremos ser"

Alexis Domínguez fue uno de los goleadores de la jornada ante San Telmo. El 9 definió ante un centro rasante y le dio el tercero al Cervecero. Luego habló en Radio FMQ acerca del rendimiento del equipo: "Estoy muy contento, hicimos un grandísimo partido en todas las líneas y volvimos a ser el Quilmes que queremos ser. Fuimos contundentes, hicimos un gran partido y tenemos que seguir en esta línea para pelear a los de arriba".

Sobre la jugada en la que definió, Domínguez contó: "Fue un muy lundo gol, una muy linda jugada, ya me había sacado una el arquero antes".

"Tenemos que dejar todo, peleando cada pelota y seguir trabajando para hacer las cosas bien. El 2-0 puede ser engañoso, por suerte el tercero llegó en el momento justo y nos dio tranquilidad. Manejamos muy bien el partido", finalizó.