Alexis Domínguez: "Volvimos a ser el Quilmes que queremos ser"
Domínguez aportó su gol para el 3-0 de Quilmes sobre San Telmo. En diálogo con Radio FMQ, el delantero contó sus sensaciones tras el encuentro.
Alexis Domínguez fue uno de los goleadores de la jornada ante San Telmo. El 9 definió ante un centro rasante y le dio el tercero al Cervecero. Luego habló en Radio FMQ acerca del rendimiento del equipo: "Estoy muy contento, hicimos un grandísimo partido en todas las líneas y volvimos a ser el Quilmes que queremos ser. Fuimos contundentes, hicimos un gran partido y tenemos que seguir en esta línea para pelear a los de arriba".
Sobre la jugada en la que definió, Domínguez contó: "Fue un muy lundo gol, una muy linda jugada, ya me había sacado una el arquero antes".
"Tenemos que dejar todo, peleando cada pelota y seguir trabajando para hacer las cosas bien. El 2-0 puede ser engañoso, por suerte el tercero llegó en el momento justo y nos dio tranquilidad. Manejamos muy bien el partido", finalizó.