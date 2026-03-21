El arte de revivir rivales: Quilmes perdió ante un Almagro que no ganaba hace 13 partidos

Volvió la calabaza, otra actuación de Quilmes sin funcionamiento. La ilusión construida hace siete días se detuvo rápidamente ante un limitado Almagro que se quedó con la victoria luego de 13 encuentros en los que no había conseguido sumar de a tres.

El Cervecero fue una sombra en el campo de juego, jugó un partido pobre, sin ideas para lastimar a un pobre oponente. El equipo de Gracián no estuvo ni cerca de aquel que demostró actitud y solidaridad el sábado pasado ante Patronato. Hoy volvió a ser un conjunto de voluntades colectivas que no pudieron doblegar a otro de los pobres planteles que tiene esta Primera Nacional.

Si bien en la primera mitad Quilmes mostró algunas oportunidades en los pies de Agustín Lavezzi, no pudo sacar ventaja ante las deficientes definiciones por parte del ex Tristán Suárez. Por su parte, Alexis Domínguez volvió a tener una actuación para el olvido, de esos partidos que rápidamente uno quisiera borrar del historial.

La segunda mitad fue otra. Almagro comenzó a inquietar algo más con Bustamante, que se las ingenio para volver loco a toda la defensa de Quilmes y también a un solitario Bolivar en la mitad de la cancha. A los 10 llegó la acción de la ventaja, una jugada de ataque para el Cervecero de la mano de Lavezzi, el Tricolor recuperó, Marco tiró el pelotazo y Benegas se fue mano a mano con Marinelli ante el quedo de la defensa visitante. El uno salió alocadamente y le dio la chance al delantero que la tocó por encima y se fue corriendo hacia el arco para definir en soledad.

A partir de allí reinó la anarquía en Quilmes, no pudo ni supo como llegar al empate. A pesar de tener alguna chance por errores ajenos, pero que no pudo concretar. En contrapartida, el local comenzó a agrandarse, nada tenía que ver con ese equipo que no ganaba hacía 13 fechas y que si bien tiene limitaciones, hoy fue mas que el QAC.

Un paso para adelante, dos pasos para atras para un Cervecero que hoy debía mostrar carácter, que debía seguir creciendo tras ganarle a Patronato, pero que se quedó en esa ilusión y esta tarde recibió un golpe del que esperemos que pueda reponerse rápido.

Formaciones:

Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Julián Vitale, Enzo Silcán; Tobías Macies, Julián Marchiori, Thiago López, Jeremías Bustos; Oscar Belinetz, Pablo Palacio.

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Matías Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomás Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolivar, Ulises Vera, Ramiro Luna; Agustín Lavezzi, Alexis Domínguez.

Árbitro: Joaquín Gil

Goles: Benegas (A)

Estadio: 3 de Febrero