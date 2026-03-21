Ariel Kippes: "Si no las concretás en estas canchas te vas sin nada"

Kippes paró ante la prensa de Quilmes luego de la derrota ante Almagro. El defensor afirmó que el equipo no pudo aprovechar las chances: "Tuvimos algunas situaciones pero si no las concretás en estas canchas, te vas sin nada. Tampoco tuvimos el juego que tuvimos la semana pasada, no ganamos las segundas pelotas".

"El primer tiempo fue parejo, pero el segundo se vio otra cosa, son rivales que te hacen un gol, se cierran atrás y chau. Hay cosas por mejorar, tenemos que dar más y hacer cosas que nos llevan al triunfo", manifestó Kippes.

Además, el ex San Miguel indicó que: "En la B Nacional el que hace un gol se te cierra y cuando no hacés las que tenés te vas con las manos vacías".