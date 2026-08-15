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Sábado, 15 de agosto de 2026

Axel Batista: "el partido lo abrimos rápido y después lo manejamos bien"

Batista manejó los hilos del ataque de Quilmes y le sirvió el tercer gol a Vera. El mediocampista habló con Radio FMQ y contó como vivió la goleada ante San Telmo.

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Axel Batista viene siendo uno de los puntos altos en el esquema que plantea Emanuel Trípodi para su Quilmes. Hoy asistió a Vera en el tercer gol y luego del partido contó sus sensaciones en Radio FMQ: "El otro día nos fuimos muy calientes porque no pudimos cerrar el partido y hoy lo hicimos. En todo momento busqué darle el pase a Spetale para que haga el tercer gol y no me quedó, por suerte le pude dar la asistencia a Vera".

Sobre el análisis del juego, dijo: "El partido lo abrimos rápido y después lo manejamos bien. Erramos bastante en los últimos metros, por suerte los goles fueron antes. En lo personal me sentí bien".

Por último apuntó al déficit que tuvo el equipo fuera de casa y que debe mejorar: "Hay que seguir sumando, se viene un partido lindo de visitante y esperamos sumar".

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