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Domingo, 12 de abril de 2026

Axel Batista: "Se nos escapó a lo último"

Axel Batista convirtió un golazo y fue uno de los artífices de la reacción de Quilmes en el complemento. Tras el partido mostró su bronca con el accionar del árbitro que permitió la igualdad del local.

"Nos vamos con bronca porque se nos escapó a lo último", fueron las primeras palabras de Axel Batista en diálogo con Radio FMQ tras retirarse del vestuario. El volante del Cervecero dividió al encuentro en dos etapas: "El primer tiempo no fue lo que entrenamos ni lo que esperamos, en el segundo pudimos revertirlo pero nos vamos calientes".

"Con el gol tuvimos el aire suficiente para entrar metidos en el segundo tiempo, nos vamos calientes con los chicos porque hicimos un gran desgaste para darlo vuelta", manifestó Axel.

Por último indicó que el tiempo adicionado ya se había cumplido cuando el local llegó al empate: "El partido ya estaba, ya se habían jugado los cinco minutos y adiciona uno más, parece a propósito".

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