Axel Batista: "Se nos escapó a lo último"

"Nos vamos con bronca porque se nos escapó a lo último", fueron las primeras palabras de Axel Batista en diálogo con Radio FMQ tras retirarse del vestuario. El volante del Cervecero dividió al encuentro en dos etapas: "El primer tiempo no fue lo que entrenamos ni lo que esperamos, en el segundo pudimos revertirlo pero nos vamos calientes".

"Con el gol tuvimos el aire suficiente para entrar metidos en el segundo tiempo, nos vamos calientes con los chicos porque hicimos un gran desgaste para darlo vuelta", manifestó Axel.

Por último indicó que el tiempo adicionado ya se había cumplido cuando el local llegó al empate: "El partido ya estaba, ya se habían jugado los cinco minutos y adiciona uno más, parece a propósito".